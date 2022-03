Roma. Formula E, via ai lavori: ci sarà anche un parco per i bambini

Pronti a sfrecciare tra i viali dell'Eur i 22 bolidi della Formula E. Il quartiere si prepara ad accogliere la gara più elettrizzante del momento: insieme alle auto elettriche arriverà anche un nuovo parco giochi, strade, colonnine di rifornimento e attraversamenti pedonali di ultima generazione. I lavori per il circuito, che sarà il primo grande evento in Italia da seguire in presenza dopo la fine dello stato d'emergenza per il Covid, stanno iniziando e giovedì partono le chiusure notturne: la gara è fissata per il 9 e 10 aprile ma già da questa settimana si scaldano i motori dell'organizzazione. Al via infatti l'allestimento del circuito che porterà una progressiva diminuzione di posti auto e la deviazione di alcune linee di bus. I lavori si svolgeranno soprattutto di notte, dalle 20,30 alle 5,30 e poi, dall'8 aprile verrà chiusura la circolazione su via Cristoforo Colombo tra viale Europa e via delle Tre Fontane.



Inevitabili i disagi per chi abita nelle zone interessate e per chi ci lavora: per le attività commerciali e per molti uffici che, infatti, stanno pensando di rimodulare il lavoro in smartworking. Ma quest'anno il comitato organizzatore, per la prima volta, ha stretto un protocollo d'intesa direttamente con il Municipio 9, oltre che con il Comune, proprio per collaborare con il territorio. «I disagi ci saranno ma durano per un periodo limitato spiega Titti di Salvo, presidente del municipio 9 - ma i vantaggi saranno invece permanenti. Le immagini dell'Eur e del suo fascino si vedranno in tutto il mondo. Il comitato organizzatore allestirà un nuovo parco giochi al laghetto dell'Eur pronto ad accogliere anche i bambini disabili: verrà inaugurato con gli alunni delle scuole primarie che seguiranno corsi di mobilità sostenibile. Donerà 5 defibrillatori: tre alle forze dell'ordine e due ad altrettante farmacie, in viale Europa e in viale dell'Aeronautica». Non solo, nell'area della gara verrà rifatto tutto l'asfalto, quindi per 6mila metri quadri, verranno rifatti gli attraversamenti pedonali e arriveranno colonnine elettriche e due punti luce intelligenti in due aree a rischio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 09:12

