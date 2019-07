Loredana Berté, la fenice che ha riconquistato il pubblico live a Ostia Antica

È la regina indiscussa dell’estate, un’icona della musica italiana, l’araba fenice: è Loredana Bertè che sabato 27 luglio si esibirà al Teatro Romano di Ostia Antica con il suo LiBertè Summer Tour 2019.



LiBertè non è solo un album, è l’emblema della rinascita della cantante che dopo un periodo buio è tornata a far sentire la sua voce unica e ha riconquistato i vecchi fan e nuovi ammiratori. La copertina è stata pensata da lei stessa, poi fotografata dal quotatissimo fotografo di moda Giovanni Squatriti (tra le cui collaborazioni, Versace e Vuitton). A sessantanove anni è lei la vera pop star, la più imitata, l’antesignana di tante mode - l’esibizione con il pancione o in abito da sposa sono leggenda - con buona pace di Louise Veronica Ciccone alias Madonna.



Da vera regina del rock sforna un successo dopo l’altro: da Non ti dico no nato in collaborazione con la band salentina Boomdabash che la scorsa estate ha ottenuto il doppio disco di platino a Tequila e San Miguel, singolo prodotto da Takagi & Ketra e scritto da Calcutta e Tommaso Paradiso. Grazie ad Amici di Maria de Filippi la Bertè si è fatta conoscere anche dai più giovani non solo per i 7 milioni di dischi venduti in tutto il mondo con brani iconici come Sei bellissima, Non sono una signora, E la luna bussò, ma anche per la sua lingua tagliente e il suo essere sempre oltre ogni banalità. La nuova consacrazione lo scorso anno al festival di Sanremo con il brano Cosa ti aspetti da me, scritto appositamente per lei da Gaetano Curreri degli Stadio, Piero Romitelli e Gerardo Pulli. Al Festival arrivò quarta, ma i fischi del pubblico al verdetto l’hanno eletta vincitrice morale. Per lei ben tre standing ovation di fila. Il brano vola alto, viaggiando tra il 1° e il 2° posto tra quelli più trasmessi in radio e tv, mantenendosi ai vertici di tutte le classifiche. Da allora è stato un successo dopo l’altro e proprio in questi giorni è uscito il nuovo singolo Senza Pensieri, di Fabio Rovazzi che la vede protagonista insieme a J-Ax. Venerdì 26 Luglio 2019, 07:20

