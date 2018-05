L'Inghilterra non scherza: i due tifosi romanisti resteranno in carcere fino al processo fissato per l'8 ottobre

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questa mattina a Liverpool si è tenuto il processo dei due tifosi della Roma Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, arrestati la sera del 24 aprile scorso per violenti disordini nelle ore antecedenti la semifinale di Champions League. Filippo Lombardi è stato inoltre accusato di aggressione al tifoso del Liverpool Sean Cox, che ancora oggi è ricoverato al Walton Hospital per gravi danni celebrali. L’udienza preliminare – si apprende dal LiverpoolEcho – si è conclusa in meno di un’ora: Filippo Lombardi sarà processato l’8 ottobre, mentre Sciusco rimarrà in attesa della sentenza definitiva. Entrambi i tifosi resteranno in detenzione nel penitenziario di Preston. L’accusa con la persona dell’avvocato Keith Sutton ha confermato che le indagini sono ancora in corso e che ha richiesto lo spostamento del processo lontano da Liverpool. L’avvocato di Sciusco ha chiesto al giudice Conrad una sentenza separata a quella di Lombardi, in quanto: “le ricerche svolte indicano un carattere impeccabile dell’assistito”. Il 29enne resterà in carcere in attesa della sentenza, dopo di questa l’avvocato potrà fare appello al giudice di Preston. Lo stesso vale per Lombardi, il cui processo inizierà il prossimo 8 ottobre. Entrambi i tifosi resteranno in custodia.