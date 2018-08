Scontri Liverpool-Roma, tifoso della Roma condannato a 2 anni e mezzo per l'aggressione a Sean Cox

Sean Cox si è svegliato dal coma. Il tifoso aggredito prima di Liverpool-Roma in lenta ripresa

Si è concluso oggi il primo processo in seguito agli scontri nel prepartita didello scorso 24 aprile. Condannato a 2 anni e mezzo di reclusione, uno dei due tifosi romanisti arrestati la sera della gara di andata semifinale di Champions League e ritenuto uno dei responsabili dell'aggressione a, tifoso irlandese dei Reds recentemente uscito dal coma.Prima della gara disputata ad, e vinta dal Liverpool per 5-2, la scarsa organizzazione della polizia britannica aveva fatto sì che le due tifoserie venissero a contatto. Per poter accedere al settore ospiti, infatti, i tifosi della Roma erano stati fatti passare proprio davanti all'ingresso della, il settore più caldo dello stadio del Liverpool. Inevitabili le tensioni tra le due tifoserie, con un fitto lancio di oggetti da parte dei tifosi inglesi e la risposta di un gruppetto di tifosi romanisti. Durante gli, in cui alcuni tifosi brandivano anche un martello, c'è stata una colluttazione in cui il 53enneha avuto la peggio: dopo aver battuto la testa a terra, il tifoso del Liverpool aveva perso conoscenza, finendo in coma. Risvegliatosi dopo quasi tre mesi, ora l'irlandese, padre di tre figli, è impegnato in una lunga e delicata riabilitazione.Resta da definire la posizione di, l'altro tifoso romanista arrestato dopo gli scontri del 24 aprile scorso. Dopo la fine dell'udienza preliminare, Lombardi si trova ancora, dove attenderà ladel processo, fissata per il prossimo