Little Genius, la scuola internazionale per orientare i bambini al futuro: la videointervista

La scuola internazionalesorge a Frascati, nei dintorni di Roma, e mira a fornire un’istruzione di alta qualità a bambini dai due agli undici anni, offrendo loro un'educazione volta ad enfatizzare e incoraggiare l’analisi critica, il pensiero creativo, l’opportunità e la libertà di pensiero, iniziando o migliorando la lingua inglese nei bambini a qualsiasi livello.«Da undici anni - spiega la direttrice- la nostra scuola offre ai nativi digitali un'educazione proiettata verso il futuro. La sua particolarità risiede nell'affiancare, durante la formazione, il programma nazionale ufficiale a quello di Chambridge. Il tutto attraverso la metodologia, che aiuta il bambino a sviluppare una mentalità ctritica e aperta. I bambini, con l'aiuto degli insegnanti e delle nuove tecnologie, imparano ad andare oltre e a non dare nulla per scontato svilluppando facoltà intellettive individuali, nel rispetto di loro stessi e della società».«Prepariamo gli alunni ad affrontare il futuro con sicurezza, intraprendenza e responsabilità sociale, dando loro competenze nuove e richieste dal mercato del lavoro attuale e futuro. Le famiglie ci scelgono per la nostra visione e per il nostro status come Benefit Corporation che rende la scuola una società etica e accessibile a tutti».