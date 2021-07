Roma, la polizia soccorre un uomo: era solo in barca e non dava più notizie

Esce in mare con la sua barca e non dà più notizie di sè. I familiari dell'uomo, spaventati di non ricevere più notizie, hanno avvertito le forze dell'ordine aggiungendo che l'uomo soffriva di alcune patologie cardiache.

Leggi anche > Roma, si fingevano intermediari del Vaticano e organizzavano truffe milionarie: 5 arresti

Le ricerche dell'uomo sono scattate immediatamente su tutto il litorale romano. La polizia assieme alla capitaneria di porto si sono messi alla ricerca dell'imbarcazione, ma parallelamente hanno condotto anche una ricerca via terra traccciando il segnale del cellulare dell'uomo.

La barca è stata intercettata al largo di Castel Fusano, l'uomo era in buone condizioni di salute ed è stato scortato in porto dalla polizia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 12:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA