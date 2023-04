Lisa, morta a 17 anni dopo il trapianto. Su TikTok il ricordo e l'amarezza della cugina: «L'udienza è durata 8 minuti»

di Redazione Web

È stata disposta una perizia medico-legale dal Giudice dell'udienza preliminare per accertare le cause della morte di Lisa Federico, la diciassettenne deceduta in seguito a un trapianto di midollo osseo all'ospedale Bambino Gesù di Roma nel 2020. Nel procedimento della procura di Roma sono imputati due medici della struttura.



E intanto oggi, con una serie di video messaggi pubblicati su TikTok, la cugina Eleonora Tucci sta cercando di divulgare sempre di più la storia di Lisa. Infatti, è stata lei a comunicare quando l'udienza è stata discussa in tribunale. «Mentre le udienze precedenti sono durate circa un'ora, quella sul caso di Lisa ha avuto una durata di 8 minuti e non solo... C'è stato un rinvio», ha raccontato la cugina Eleonora.

I video su Tiktok

I video pubblicati da Eleonora Tucci che raccontano della storia di Lisa sono sempre particolarmente toccanti. Nei suoi occhi si legge una scia di tristezza e malinconia. «Il giudice non ha riconosciuto che si trattasse di errori medici ma ha richiesto un'ulteriore perizia. Cioè una relazione redatta da un tecnico dopo aver analizzato dati e fatti accaduti». Poi, ha aggiunto: «Noi siamo veramente tanto amareggiati e delusi. Ma questo non ci fermerà da continuare a lottare per la giustizia e per la nostra Lisa», ha così concluso la cugina Eleonora.

Lotta alla giustizia

Per la giovane Eleonora, pubblicare i video con Lisa significa far conoscere nel dettaglio la storia di Lisa. «Finalmente è stato riconosciuto dal giudice che si è trattato di un errore fatale dei medici dell'ospedale. Bisogna far conoscere la storia di Lisa, le ingiustizie che ha vissuto e come le è stata strappata la vita alla sua età». Poi ha aggiunto: «Noi familiari di Lisa sappiamo che niente e nessuno potrà farla tornare in vita. Ma i genitori stanno cercando di dare un senso alla sua assenza con uno scopo generoso: che non si verifichi mai più un'altra tragedia ingiustificata del genere. Non voglio dimenticarla».

