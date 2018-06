Lino Banfi vince il premio Margutta per la fiction, serata di festa nellal celebre via dell'arte a Roma

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Moda e arte si incontrano al Premio Margutta 2018, riconscimento - da 21 edizioni - simbolo di creatività e fecondità intellettiva. Il Premio 2018 - che si svolgerà nella serata di venerdì 15 giugno nella celebre via dell'arte a Roma nell'ambito dell'evento di arte e spettacolo- sarà assegnato per le categorie fiction a, musica, teatro, moda, cinema, via Margutta, letteratura e critica musicale, televisione e teatro, eventi, musica-giovani proposte, imprenditoria, televisioneLa sezione Arte, coordinata daarte contemporanea di via margutta 102, direttore artistico G, presenterà la performance ideata da Marcello Montalbano, con materiale riciclato accompagnato dagli abiti di Flavio Filippi. Durante la serata - che ha patrocinio dell’Associazione Internazionale di Via Margutta, sarà condotta da Valeria Oppenheimer - l’artista di strada Giuliano Petrigliano presenterà dei brani inediti da lui composti.La serata, ha il patrocinio dell’Associazione Internazionale di Via Margutta; presidente Onorario del premio Margutta il regista Gabriele Salvatores; il premio è una scultura realizzata dall’artista Angela Pellicanò.info www.premiomargutta.com