Linea A e B, tanti stop e lunghi tratti a passo d’uomo: ira dei passeggeri

di Emiliano Pretto

Le chiamano rifiniture, piccoli tagliandi a seguito del grande intervento di sostituzione dei binari della linea A. Ma per gli utenti significano solo viaggi spesso a passo di lumaca, con frequenti fermate in galleria. Da qualche tempo la linea A della metropolitana di Roma viaggia a singhiozzo. E non è raro che, in orari mattutini, si sposti molto lentamente per diversi tratti. Nei giorni scorsi Leggo ha raccolto diverse testimonianze: la linea A, in particolare, fatica tra Ottaviano e Barberini, un tratto che secondo alcuni utenti “si farebbe prima a fare a piedi”. Ma rallentamenti capitano anche sulla linea B, in particolare tra Castro Pretorio e Termini. Secondo fonti informali di Atac la linea A dopo qualche rallentamento riprende a correre e recupera, con il risultato che alla fine non vengono compromessi i tempi di percorrenza. In altre parole i treni recuperano nel corso del tragitto e i tempi giro si normalizzano. Secondo quanto si apprende a causare questi rallentamenti sarebbero “interventi di rifinitura e regolazioni, piccola manutenzione che continua dopo la sostituzione dell’armamento che si è da poco conclusa sulla tratta Anagnina-Ottaviano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 06:00

