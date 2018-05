Lillo in versione Jack Black per la versione italiana di School of rock

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Protagonista? In Italia per meè uno solo:» ha raccontato in anteprima all'Ansa il regista, direttore artistico del teatro Sistina di Roma, riferendosi al musicalche debutterà - nella versione italiana da lui curata - la prima settimana di marzo alcon tappe poi aA quindici anni dal debutto al cinema con Jack Black protagonista e una colonna sonora da far invidia a, arriva anche in Italia School of roc', lo spettacolo che il Signore dei musicalha tratto dalla pellicola di Richard Linklater.In scena con Lillo,, celebre anche in duo con(Claudio Gregori), un cast di 25cantanti e attori, con 12 bambini che si formeranno in questi mesi all'Accademia del Sistina a interpretare la classe cuiinsegna tutto sul rock. E due band dal vivo. «Quella del maestro Emanuele Friello, ma anche quella dei ragazzi che suoneranno live nelle esibizioni della storia».Già, perché, nel film come nel musical in scena adal 2015, al centro del libretto del premio Oscar Julian Fellowes e delle liriche di Glenn Slater (La sirenetta, Sister Act), c'è soprattutto un grande omaggio alla musica. Come già per Evita e Mamma mia!, Piparo è già al lavoro per tradurre in italiano testi e canzoni. «Non amo tradurre i grandi successi, ma in quei brani - spiega - c'è metà del racconto e dei personaggi. Il pubblico che non conosce l'inglese non può perderlo».LaEntertainment UK, società di produzione di Piparo, ha intanto coprodotto (con la Global Creatures) e Baz Luhrmann la prima versione teatrale di, esordio cinematografico premiato a Cannes del regista australiano. Dopo il West End londinese e un tour in Olanda,Belgio e Germania, lo spettacolo arriverà anche in Italia, ma soprattutto, annuncia Piparo, «Di Luhrmann ho già in progetto una versione teatrale di».E ancora, nel 2019 porterà per l'Europa, dal musical con le canzoni dei Queen, mentre il suo più che ventennaleconè atteso il 14 agosto all'Arena di Verona. Qui, il 29 settembre, riprenderà il tour anche(in versione extra large ad hoc), titolo d'apertura a ottobre della nuova stagione del Sistina. «Presenteremo il cartellone a metà giugno - conclude Piparo - Un mix di musical eprosa, con due titoli uno tutto al maschile e uno tutto al femminile».