Roma, blitz nel giorno di Ognissanti: occupato dagli studenti il liceo Virgilio

Occupato il liceo Virgilio, a Roma la protesta studentesca dilaga e si concretizza anche in un giorno festivo come il 1 Novembre. Gli studenti di via Giulia, che fanno parte del collettivo auto organizzato, ieri nel tardo pomeriggio sono entrati nell'edificio e hanno preso possesso della scuola. Non è ancora chiara la dinamica del blitz, né da quale accesso sono entrati i ragazzi anche perché sembra che l'allarme dell'edificio fosse attivato. Nella serata di ieri, è intervenuto anche il vicepreside Pasquale Spinelli per parlare con gli occupanti.



Cresce quindi il numero delle scuole superiori occupate: il Virgilio infatti arriva dopo i recenti casi del liceo Albertelli e del Manara, del Rossellini e del liceo artistico di via Ripetta dove gli studenti si sono fronteggiati duramente con le forze dell'ordine non senza momenti di tensione. I problemi che stanno infuocando le proteste nelle scuole romane riguardano in generale i doppi turni, gli orari scaglionati e la mancanza del trasporto pubblico.



Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 09:00

