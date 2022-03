'Libri Come', torna la Festa del Libro e della Lettura di Roma: il programma

Dopo tante letture fatte in solitudine in questi mesi di pandemia, torna 'Libri Come', la Festa del libro e della lettura dedicata agli autori, i lettori e gli editori. Giunta alla sua XIII edizione, la rassegna sarà inaugurata domani alle ore 18, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Leggi anche > Carlo Verdone ospite a “Libri come” presenta “La carezza della memoria”

Torna Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura di Roma

Come nelle ultime edizioni, 'Libri Come' ha una parola guida, una bussola che segnala un percorso di incontri ma che ovviamente non esaurisce tutta la proposta della festa. La parola di questa edizione è Terra, la sfera, luogo fisico e mentale che abbiamo visto in questi due anni sempre più rimpicciolirsi e stringersi. Un luogo in pericolo, il posto dove viviamo, leggiamo e scriviamo storie.

Da venerdì 11 a domenica 13 l'Auditorium Parco della Musica si animerà con presentazioni, dialoghi, lezioni, reading e incontri con gli autori dedicati appunto al tema della Terra, per riportare il libro e la lettura nuovamente nella sua dimensione collettiva.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA