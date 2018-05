Libri e design nel nuovo spazio culturale nel rione Campo Marzio a Roma

Quando la passione per i libri incontra quella per gli oggetti di design ecco venir fuori un nuovo spazio culturale che non c’era: Booktique per menti curiose, in Via della Stelletta, nello storico rione Campo Marzio a Roma. Ha Inaugurato ieri, insieme a tanti amici. Ha svelato una nuova formula in cui accanto a libri di arte e fotografia si trovano prodotti di design con un’attenzione allo stile di vita contemporanea dei giovani Millennials, e la loro passione per gli oggetti legati agli smartphone. L’intuizione è frutto delle sinergia di tre ragazzi: Daniele Ciccaglioni, con un’esperienza ventennale all’interno del mondo dei bookshop museali, Fabio Ciccaglioni, esperto libraio indipendente e Filippo Rotundo, gallerista e libraio antiquario.Gli ideatori di questo progetto hanno chiesto inoltre allo street artist romano, Lucamaleonte, di realizzare per Booktique un’opera originale, che decora una delle pareti interne della libreria. Tra i libri che si possono trovare ci sono quelli sulla città eterna e anche sulla gestualità tipica italiana come “il supplemento al dizionario italiano”. All’interno del concept store si potranno così trovare un’accurata selezione di oggetti di design, complementi d’arredo e di illuminazione, stampe, e raffinata cartoleria, libri d’arte e edizioni ricercate e limitate di arredamento e di moda.Per maggiori informazioni:BOOKTIQUE Via della Stelletta 17 00186 Roma T. +39 0688978778 info@booktique.info