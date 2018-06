Letterature, la corrente delle parole e degli autori invade Roma

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, con questi tre autori - diversi per scrittura ed indole - prenderà il via, domani, uno degli appuntamenti più frequentati ed amati della Capitale,festival internazionale, ideato e diretto da Maria Ida Gaeta con la regia di Fabrizio Arcuri, nella sede storica della Basilica di Massenzio.Westover, cresciuta in una famiglia mormone ha esordito con il bestseller L'educazione, che racconta la fuga da quella comunità. Carofiglio, ex magistrato ed ex politico, ha sposato la carriera di autore pluripremiato e di successo, dall'esordio con Testimone inconsapevole del 2002. Picca, tra scrittura e poesia ha appena finito di tessere il suo romanzo d'amore ed odio (si fa per dire) Arsenale di Roma distrutta.Presenteranno testi inediti sul tema della serata: Pavidi e non (il tema del Festival è Il diritto/Il rovescio, l'inesauribile corrente delle parole). L'attore Fabrizio Gifuni leggerà un testo dello scrittore e giornalista turco Ahmet Altan, incarcerato per reati di opinione in seguito al tentativo di colpo di stato avvenuto in Turchia nel 2015. A concludere una formula consolidata l'accompagnamento musicale al pianoforte di Andrea Feroci e Francesco Micozzi.Agli otto appuntamenti del calendario istituzionale si aggiunge una sezione itinerante nelle sale della rete Biblioteche civiche, Letterature Off, che durante i weekend porterà i temi del festival attraverso concerti, spettacoli, letture, laboratori per bambini, presentazioni di libri, passeggiate letterarie. In calendario grandi autori: Daria Bignardi, Michael Zadoorian e Stefano massini (12/06); Yelet Gundar-Goshen, Michela Murgia, Ayad Akhtar, Davide Enìa (14/06); Glenn Cooper, Khaled Khalifa, Marcello Simoni, Paul B. Preciado (19/06); Olivier Guez, Corrado Augias, Michael Imperioli, Alain Mabanckou (21/06); Laura Morante, André Aciman, Paolo Giordano (26/06). Il 28 giugno sarà la notte dell'omaggio a Leopardi nel duecentesimo della composizione della poesia L'Infinito, con Paolo Zellini, Corrado Bologna, Roberta Ioli, Silvia Bre, Franco Marcoaldi. A conclusione, il 3 luglio, arriverà l'autrice Margo Jefferson e i cinque autori finalisti premio Strega 2018.Accesso dal Clivo di Venere Felice (via del Fori Imperiali), ore 21, ingr. libero fep, con ritiro bigl. dalle 20 al botteghino in via dei Fori Imperiali