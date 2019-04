Letterature festival da Scurati a Saviano otto incontri d'autore

E' soprattutto una edizione di novità e di coinvolgimento. Letterature festival 2019 - dal 4 al 28 giugno - riporta dopo 40 anni la grande musica alla Basilica di Massenzio al Foro Romano nellal Capitale con l’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, in concerto il 9 giugno. Il 14 giugno ospiterà la proiezione del film Il flauto magico dell’Orchestra di Piazza Vittorio.



La rassegna internazionale di letteratura continuerà ad occuparsi di cinema con mini ciclo di classici alla Casa del Cinema. Il sistema Biblioteche di Roma porterà sul territorio e al pubblico i fondi Giorgio Caproni (biblioteca Marconi), Don Roberto Sardelli (Raffaello), la collezione del Corriere dei Piccoli (Tortora), il fondo Bia Sarasini (Mameli) e il fondo Enzo Siciliano alla Casa delle Letterature che ospiterà anche gli incontri con i finalisti del premio Strega (dal 3 maggio al 5 giugno), la mostra fotografica di Sze Tsung Nicolas Leong (dal 30 maggio), l’incontro con i giurati del premio Formentor (6 maggio). Le biblioteche Quarticciolo, Mameli, De Mauro e Mandela ospiteranno il progetto Mamme narranti, letture spettacolarizzate, con Andrea Satta e l’associazione Têtes de Bois.



E poi ci sono loro, gli scrittori, protagonisti di otto serate intitolate a Il domani dei classici. Ogni autore presenterà un testo inedito scritto per Letterature, a cominciare da Antonio Scurati, Manuel Vilas, Andrea Satta (4 giugno) per fnire con Joe Landsdale, Lewis Shiner, Valeria Parrella, Ayesha Harruna Attah, Roberto Saviano (27 giugno). Tra gli altri protagonsti Philippe Forrest, Chiara Gamberale, Carlo Lucarelli, Chris Offutt, Mircea Cartarescu, Alicia Jmenez Bartlett, Valerio Massimo Manfredi, Adam Gopnik, Alberto Manguel.

