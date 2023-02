Parco Lenzini, riposizionata la targa sfregiata. Onorato: «Roma e Lazio scendano in campo per distendere gli animi»

di Redazione web

«Questa mattina abbiamo riposizionato la targa del Parco Lenzini, più volte danneggiata nei giorni scorsi. I luoghi che l’amministrazione capitolina ha stabilito di intitolare a personaggi che hanno fatto la storia del calcio della nostra città sono sacri. Ci auguriamo che vengano rispettati e onorati». Lo ha detto l’assessore a Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

«Gli atti vandalici contro la targa - ha aggiunto l’assessore Onorato - sono un gesto vile e offendono il tifo sano, quello che condivide valori e onore che nulla hanno a che vedere con la violenza. Per questo ho presentato denuncia alla Digos contro ignoti e sono fiducioso che i responsabili potranno essere individuati».

«Mi auguro - ha concluso l’assessore Onorato - che la As Roma e la Ss Lazio scendano in campo a fianco dell’amministrazione per distendere gli animi. Affinché si dimostri grande unità contro ogni forma di violenza, di prevaricazione, di offese a simboli che sono patrimonio di tutta la città e che vanno oltre l’appartenenza e il tifo ad una maglia».

