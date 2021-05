Lemmetti, Davide Bordoni (LEGA): «Chi controlla i controllori?»

“Mentre si annuncia la ripresa dei controlli dei verificatori Atac per i biglietti a bordo dei mezzi pubblici come tentativo legittimo ma tardivo per porre rimedio al profondo rosso aziendale, ecco che anche ai vertici ci si appresta a determinate verifiche, di tipo universitario, seppur evidente che le posizioni ricoperte sarebbero da conflitto di interessi: con quali ragioni di opportunità politica l’assessore al bilancio Lemmetti si appresta a discutere la tesi alla Law School della Luiss con l’Ad di Atac Mottura nelle vesti di suo relatore?” Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge.

“La tesi in teoria sarà frutto di sicuramente di tanto lavoro e studio ma nella pratica nessuna traccia di un piano per i trasporti, con molta opacità sul destino delle metropolitane, e un legittimo sospetto per autorevoli dirigenti che passano dal ruolo di controllato a controllare, in ambito accademico, soggetti dal quale sono vigilati. Non e' un meccanismo che crea esattamente quello schermo di trasparenza che tranquillizza i cittadini soprattutto quando, durante questi 5 anni, i conflitti di interesse e l’inadeguatezza dei grillini hanno immobilizzando Roma che avrebbe bisogno di amministratori competenti e non di un armata Brancaleone livornese." Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni

