Legata al letto e rapinata in casa: in azione un commando dell'Est

Mentre dormiva è stata svegliata da una banda di rapinatori che erano entrati in casa. Incappucciati e pronti a tutto. Il commando di malviventi l’ha rapinata e legata alla spalliera del letto. Una notte di terrore in un appartamento in via Nicola Maria Maiolati nel quartiere San Cleto.

La trentaseienne, residente al Tiburtino quando è riuscita a slegarsi ha chiamato la polizia. Il bottino che i banditi hanno portato via? Soldi in contanti e gioielli. Ma il danno più grande è sicuramente lo choc della donna. La ricostruzione è abbastanza chiara: due dei tre rapinatori - uno era rimasto in macchina a fare da palo - sono entrati nell’appartamento dalla finestra del bagno che era rimasta aperta. I tre, poi, sono fuggiti dalla porta d’ingresso lasciando nella fuga alcune fascette da elettricista utilizzate per immobilizzare la rapinata.

A trovarla ancora legata è stata una sua amica, che poi ha chiamato la polizia. Una volta liberata, sono arrivati i soccorsi, le volanti ed un’ambulanza del 118. La 36enne, però, non è stata ricoverata perché non era stata ferita. La ricostruzione della notte da incubo da parte della vittima è avvenuta in commissariato e con la polizia scientifica che stanno indagando per fare luce sull’accaduto.

La donna nella denuncia ha dichiarato ai poliziotti che i banditi avevano un forte accento dell’est.

Gli inquirenti sono certi che i tre siano responsabili di altri colpi avvenuti nella stessa zona: tutti con lo stesso modus operandi I poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza di alcune attività commerciali che si trovano a due passi dall’appartamento dove si è avvenuta la rapina. Le modalità con le quali è stato portato a termine, lasciano pensare che i criminali conoscessero molto bene le abitudini della “preda”, avendola osservata e seguita per giorni e che sapevano che viveva sola.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Dicembre 2020, 02:55

