Luca Sacchi, i legali della famiglia contro Anastasia: «La procura la ascolti nuovamente». Ecco il perché della richiesta

«I legali della famiglia Sacchi, gli avvocati Armida Decina e Paolo Salice, hanno richiesto alla Procura di Roma di compiere alcuni atti di indagine. In particolare è stato richiesta l'audizione di Anastasia e Giovanni Princi al fine di poter chiedere loro spiegazioni sulle tante contraddizioni emerse dal primo filone di indagine nonché per poter chiedere loro, in qualità di persone informate sui fatti, maggiori particolari che sarebbero potuti sfuggire nell'immediatezza dell'accaduto».



È quanto dichiarano i legali della famiglia del 24enne Luca Sacchi, ucciso nelle scorse settimane a Roma. «E' stato altresì richiesto, sulla scorta di recenti pronunce giurisprudenziali per casi analoghi, il prelievo del campione biologico di Anastasia per poterlo confrontare con quelli che eventualmente saranno rinvenuti nella mazza da baseball sequestrata (questa indagine potrebbe confermare o meno la versione data dalla ragazza)» proseguono.



«Il fine di queste richieste non è quello di puntare il dito contro qualcuno ma è esclusivamente un fine di verità, atteso che la famiglia Sacchi non vuole conoscere soltanto l'identità degli esecutori materiali ma vuole conoscere il motivo per cui il loro caro è stato barbaramente ucciso. I legali della famiglia stanno provvedendo mediante indagini anche all'audizione di alcuni soggetti, sulla cui identità, per chiare ragioni di opportunità, non può aggiungersi altro» concludono i legali della famiglia Sacchi in una nota Mercoledì 20 Novembre 2019, 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA