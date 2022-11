Davide Bordoni eletto segretario romano della Lega. Salvini: «Ora vincere alle Regionali»

"Ringrazio gli iscritti di Roma alla Lega per avermi confermato la fiducia, il Segretario Federale Matteo Salvini e il senatore Claudio Durigon per il riconoscimento del mio impegno al servizio del partito". Cosi' Davide Bordoni ha accolto la sua elezione a segretario della Lega a Roma. Bordoni, oggi consigliere capitolino, ritiene che "sia impellente porsi all'ascolto dei differenti territori ed esigenze dall'interno della capitale per poter interpretare al meglio i bisogni della gente, quali la sicurezza, il decoro urbano, una rete di trasporti adeguata".

Nel ringraziare il coordinatore uscente Alfredo Becchetti per il lavoro profuso nel partito in questi anni, Davide Bordoni ha sottolineato "l'importanza di favorire lo sviluppo economico della citta', attraverso una continua interlocuzione con le categorie produttive e le istituzioni, con la finalita' di individuare insieme percorsi di crescita economica e sociale. L'obiettivo - ha concluso Bordoni - e' quello di consentire ai romani di vivere in una grande capitale europea, citta' unica al mondo, che va gestita con strumenti consoni alla sua complessita'".

"Con Davide Bordoni la squadra romana della Lega si arricchisce di un politico di esperienza, che conosce la città e le sue esigenze, e che da anni è impegnato sul territorio. Le sfide che si profilano all'orizzonte sono importanti: ci sono le elezioni Regionali, e guardare con convinzione al radicamento sul territorio diventa una sfida fondamentale per la Lega e per tutto il centrodestra. Lo dichiara, in una nota, il senatore della Lega e coordinatore per il Lazio del partito, Claudio Durigon. «Un ringraziamento particolare, ad Alfredo Becchetti, coordinatore uscente, per il grande lavoro svolto in questi anni per il partito. Voglio inoltre rivolgere il mio augurio di buon lavoro a Maurizio Politi e Angelo Valeriani, vicecoordinatori capitolini; a Simona Baldassarre, Alfredo Becchetti, Flavia Cerquoni, Antonio D'Apolito, Simonetta Matone, Monica Picca, Gianni Sammarco, Serena Visentin, nuovi componenti del direttivo del partito a Roma, e a tutti i parlamentari, i consiglieri regionali, capitolini, municipali, i coordinamenti territoriali che continueranno a profondere a tutti i livelli il loro il quotidiano impegno per i cittadini, per i territori e per far crescere sempre di più la Lega», conclude.

Matteo Salvini si congratula con Bordoni e annuncia: "Per le regionali l'impegno è di raccogliere tutto il seminato. Ora vincere in Regione Lazio, grazie a voi sarà possibile".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Novembre 2022, 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA