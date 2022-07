“Le ossa raccontano”: scena del crimine, mummie e ricosruzioni del volto, l'evento tra cronaca, scienza e storia a Salotto Tevere

di Emilio Orlando

Un viaggio fra casi di cronaca, affascinanti mummie egizie e tecnologie da film dalla viva voce di chi da anni indaga sulla scena del crimine. Le ossa possono raccontare chi siamo: la vita vissuta, il lavoro svolto, le nostre fatiche, i traumi subiti e le malattie, ma anche il nostro aspetto fisico: basta saperle interpretare. Questo è estremamente utile nelle indagini sulla scena del crimine e, in generale, nei contesti giudiziari, ma di frequente viene utilizzato anche nei casi di interesse storico-archeologico. Le discipline alla base sono l’antropologia e l’odontologia forense che ci spiegano come dalle ossa e dai denti si possa anche ridare un nome all’individuo. Pochi sanno, infatti, che i nostri denti sono così unici da avere lo stesso potere di identificarci, che hanno impronte digitali e DNA. il 27 Luglio nella cornice estiva dell’Estate sul Tevere, il Salotto Tevere presenta un momento culturale degno di CSI: “Le ossa raccontano: dalla scena del crimine alle ricostruzioni del volto”. Un viaggio nel mondo “Crime” raccontato dalla dottoressa Chantal Milani, già antropologo e odontologo forense presso il RIS dei carabinieri di Roma come ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ha lavorato a centinaia di casi giudiziari e collaborato all’identificazione delle vittime del terremoto del Centro Italia del 2016. L’analisi delle ossa del cranio, ad esempio, aiuta a ricostruire un volto a partire dal cranio, grazie alle tecniche di quella che viene chiamata “Ricostruzione Facciale Forense”.

Il metodo si basa sul principio che il cranio, come le gran parte delle strutture anatomiche, è dotato di elementi fortemente caratterizzanti l’individuo a cui è appartenuto. Tessuti molli come pelle e muscoli, che si adagiano su di esso, quindi, manifesteranno un insieme di proporzioni, forme e dettagli del cranio sottostante, che traspariranno anche nel volto che scaturirà. Grazie ad avanzate tecniche utilizzate anche nelle indagini scientifiche le ossa, in particolare il cranio, hanno permesso di ricostruire i volti delle vittime. Infatti, quando nelle indagini di polizia vengono ritrovati corpi molto compromessi entrano in gioco specialisti in grado di leggere anche quei pochi indizi rimasti. Tecniche analoghe vengono utilizzate anche in ambito storico-archeologico: è così che hanno ripreso vita anche i volti di Dante Alighieri e Raffaello Sanzio, due personaggi illustri celebrati nelle rispettive ricorrenze della morte nel 2020 e il 2021.

