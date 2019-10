Le Iene, viaggio nelle eccellenze ospedaliere italiane: inviato al “Bambin Gesù” di Roma

continua il suo viaggio nelle eccellenze ospedaliere italiane. È il turno dell’ospedale “, in cui opera il luminare Franco Locatelli. La sua tecnica sperimentale “Cart T” utilizza le cellule del sistema immunitario dei bambini affetti da leucemia, manipolandole geneticamente per renderle capaci di riconoscere e attaccare il tumore. Il servizio verrà mandato in onda oggi, 8 ottobre, nella puntata de Le Iene.Le cellule estratte dai pazienti vengono conservate nei laboratori dell’ospedale, all’interno dell’azoto liquido ed opportunamente trattate, fino al momento di infondere di nuovo le stesse nel paziente. “Le cellule vengono scongelate per essere reinfuse nel paziente – dichiara il dott. Franco Locatelli - è come una normale trasfusione di sangue. Poi le cellule si riproducono e persistono nel sangue dei pazienti”. Il trattamento è disponibile per pazienti giovani, su cui le terapie tradizionali non hanno sortito alcun effetto e la cui speranza di vita è minima. “Trattiamo pazienti fino ai 25 anni di età. – continua il dott. Locatelli - “Devono essere pazienti che hanno fallito almeno due linee di trattamento tradizionali”: questi i requisiti necessari per accedere alla cura sperimentale.Il trattamento “Cart T” dà nuove prospettive di vita ai giovani malati: “Dietro quel semplice gesto dell’infusione c’è la speranza di una famiglia, c’è tutto il progetto di vita di un bambino”. “Qualche volta abbiamo delle sconfitte, sconfitte dolorose. Però è proprio valorizzando le sconfitte che impariamo a far sì che diventino sempre di meno” conclude Locatelli, spiegando come, in questo settore, la ricerca sia in continuo sviluppo.