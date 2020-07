Le Iene, campo rom a Castel Romano. Zingaretti alla Raggi: «Sgombero subito o subentriamo noi»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Luglio 2020, 17:25

Sul sitoun aggiornamento sul servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti (andato in onda il 23 giugno a “Le Iene Show”), sul degrado della Capitale tra campi rom e roghi tossici, all’interno della riserva naturale di Decima Malafede. La Regione Lazio chiede alla sindaca di Roma Virginia Raggi di risolvere la situazione immediatamente.durante l’incontro con i comitati dei cittadini di Roma insieme alle Asl competenti e che arriverebbe dopo una serie di richieste nei mesi scorsi della Regione a Virginia Raggi rimaste inascoltate., le cui forze politiche di appartenenza sono alleate. Alla tensione già alta si aggiunge un ulteriore elemento: Roberta Angelilli di Fratelli d’Italia ha annunciato un esposto in procura per chiedere di verificare se siano stati commessi dei reati riguardo al mancato intervento del Comune di Roma in una situazione di emergenza sanitaria e ambientale sotto gli occhi di tutti e dopo le numerose segnalazioni dei residenti negli ultimi anni., incompatibile con la permanenza nell’area del campo rom dove vivono circa 550 persone (e di queste la metà sarebbero minorenni). L’assessore ha anche illustrato i contenuti di una lettera che la Regione ha inviato la scorsa settimana alla sindaca Raggi, con cui è stato chiesto lo sgombero o in alternativa la bonifica dell’area entro e non oltre il 2 luglio.