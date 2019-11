Le edue ruote invadono Roma, torna Eternal city motorcycle custom show

Il 16 e il 17 novembre il mondo delle moto sarà in mostra nella Capitale: pezzi custom provenienti da tutto il mondo, auto d’epoca personalizzate, test ride sugli ultimi modelli delle principali case di produzione. E poi tanta musica e spettacoli. Ci siamo, sta per iniziare la 4° edizione dell’Eternal City Motorcycle Custom Show. Centinaia di motociclette di modelli diversi, personalizzate, fiammanti, d’epoca invaderanno letteralmente la Capitale. Il 16 e il 17 novembre a Roma, al Ragusa off di Via Tuscolana 179, arriveranno Harley-Davidson di ogni epoca, jap, cafe racer ma anche raffinati street tracker, bobber con motori europei, scrambler. Due giorni di esposizione, con spettacoli, premiazioni, concerti. Un evento che alle scorse edizioni ha attirato migliaia di motociclisti, customizer, collezionisti, amatori delle due ruote e quattro ruote custom. Cosa vuol dire customizzare? Significa personalizzare, rendere la propria moto unica, con disegni, graffiti, pezzi aggiunti. Chi ha mai detto che una motocicletta non può essere un pezzo d'arte? Customizzare significa proprio questo, modificare il modello base fino a rendere i propri veicoli delle piccole opere d’arte. E al Motorcycle show ne vedrete di ogni tipo. In mostra, pezzi d’epoca ma anche le tendenze più recenti.



In esposizione ci saranno inoltre gli ultimi modelli delle principali case di produzione. Si potranno testare in anteprima tutti i nuovi esemplari della gamma 2020 di Ducati, Harley-Davidson, BMW, Triumph, Yamaha, Indian, Royal Enfield. E oltre alle moto, grande spazio anche alle quattro ruote. Ci saranno più di 25 tipi di hot rod, auto d’epoca americane pre 1965, esposte dai diversi car club presenti. Nuova la location: l’evento quest’anno si terrà negli spazi del Ragusa-Off di via Tuscolana 179, un unico ambiente di oltre 6000 metri quadrati. Il colpo d’occhio sarà impressionante, oltre 300 motociclette in esposizione una accanto all’altra. Non mancheranno ospiti internazionali, arriveranno direttamente dagli States icone della cultura custom, come Steve Bonge, una leggenda vivente, artista poliedrico che da 40 anni è una figura chiave dell’underground di New York. Sempre dalla grande mela: Woody, original hot rodder. Poi ancora super star come Cole Foster, Cristian Sosa, Jeff Decker, artista noto per le sue sculture in bronzo, la più famosa “By the Horns”, alta ben 15 metri, è esposta nel Museo Harley-Davidson. Da Los Angeles l’asso del custom Alex Gambino e, in rappresentanza dei Beatniks of Koolville, un car club che riunisce pittori, customizer, musicisti, il tatuatore Jack Rudy, considerato uno dei migliori al mondo, che ha iniziato a sviluppa la sua passione nel 1975 dopo aver lasciato i Marines.



Sfileranno in passerella le moto più belle. Customizer da tutta Italia si contenderanno i premi del Bike Show di Low Ride Magazine. E poi, oltre 100 stand con tutto ciò che ruota intorno al mondo delle moto: tattoo, barber shop, giacche di pelle, abbigliamento americano, caschi, accessori, gadget di ogni genere. Ad accompagnare la due giorni, ovviamente la musica, con concerti e dj set, che sabato sera andranno avanti fino a mezzanotte. Sabato ci sarà inoltre la premiazione dei vincitori di MotoTematica Film Festival, il concorso cinematografico dedicato alle motociclette, che si svolgerà il 14 e 15 novembre alla Casa del Cinema di Roma (per info: www.mototematica.com).





Ad animare la giornata di domenica invece ci penserà il mitico dj Ringo.



Per chi volesse trattenersi per il pranzo, l’aperitivo o anche la cena, ci sarà un ricco settore drink and food. Con birrifici artigianali, prodotti della tradizione romana, come la mitica porchetta ma anche cocktail tropicali ed american food.



Eternal City Custom Show inizierà sabato 16 novembre alle ore 9, e andrà avanti fino alle 24, per poi riprendere domenica 17, dalle 9 alle 20.



Biglietti: € 12,00 intero; € 10,00 ridotto con tessera HOG o FMI da esibire all'ingresso; € 8,00 bambini 6-12 anni; omaggio bambini al di sotto dei 6 anni



Maggiori info su: http://www.eternalcitycustomshow.com/





Giovedì 14 Novembre 2019, 15:57

