Le aree per i bambini tra incuria e vandalismo

di Valentina Conti

Altalene, casette e scivoli imbrattati oppure rotti, sporcizia, vegetazione incolta, aree interdette, pericoli dietro l’angolo. Capitale a misura di bambino? A farsi un giro dal centro alla periferia della città, non poche aree gioco e spazi verdi soffrono di incuria da un pezzo, in barba alle lamentele e alle segnalazioni costanti dei residenti dei vari quartieri. L’area giochi davanti alla parrocchia Santa Silvia al Portuense ha giochi, panchine e muretti deturpati da scritte. L’inciviltà la fa da padrona. Simile copione al parco Caduti del Mare di Garbatella: qui i bimbi si divertono salendo su giochi in cui il decoro è un optional, non lontano da alberature in sicurezza precaria e zone offlimits. Il degrado incombe anche nell’area della vicina piazza Albini. E prosegue pure in aree verdi di più grandi dimensioni. Come al parco Giovannipoli, ad esempio, dove fare due passi per le mamme con passeggini a seguito vuol dire mettere in conto, in più punti, lo slalom tra fango, palme e rami caduti in abbandono. Versa in condizioni deplorevoli l’area giochi da poco ristrutturata nel parco di via Pirzio Biroli, a Tomba di Nerone, Roma nord. La fontana del Giardino Pisino ad Ostiense è a secco, la vasca piena di immondizia, e sulle panchine - non proprio un belvedere - restano i cartoni utilizzati dai senza fissa dimora, in mezzo a foglie morte, bottiglie di birra e ad altri rifiuti sparsi per la gioia dei piccioni che gozzovigliano. «Non c’è sicurezza, neppure al mattino. Fino a pochi giorni fa abbiamo visto persino indumenti stesi», si sfogano gli abitanti.

Il parco giochi di piazza del Fante in Prati si è trasformato anch’esso in rifugio per homeless. È trascurata l’area ludica su via Collatina. Non ancora accessibile ai piccoli, invece, quella di via Achille Tedeschi, nonostante l’appalto della manutenzione prevedeva l’apertura entro il 31 dicembre dello scorso anno. Insomma, tra nuove inaugurazioni, come quella dell’area ludica di via Lemonia al Parco degli Acquedotti in VII Municipio dopo i lavori di completa riqualificazione, ed altri impegni portati a compimento (come l’inizio dei lavori per la nuova area giochi al parco delle Canapiglie in VI Municipio), molto senza dubbio rimane da fare.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 06:00