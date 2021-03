Lazio zona rossa, romani in fuga per l'ultimo sabato in giallo: litorale sold-out e traffico sul Gra

Ultimo weekend libero da zona gialla per Roma e Lazio. E scatta la corsa alla gita fuoriporta. Se il litorale fa il pienone di gente corsa al mare (complice anche il meteo che sta dando un po' di tregua) con il sold-out nei ristoranti, il Grande raccordo anulare registra code e file in uscita con ripercussioni sul traffico.

Molti romani, in vista dell'ingresso in zona rossa, hanno scelto oggi di fare una gita fuori porta o di raggiungere le seconde case.

Si registrano rallentamenti in vari punti del raccordo come tra Colombo e Laurentina, tra Roma-Fiumicino e via del Mare. Traffico anche tra Tiburtina e il tronchetto dell'A24.

In tanti hanno scelto i parchi della città, approfittato della giornata di sole, per fare sport o un pic nic. Sono già scattati da ieri i controlli anti assembramento ceh prevedono anche chiusure di strade.

