Il Lazio e Roma in giallo da lunedì: sì a bar, ristoranti e calcetto. Coprifuoco alle 22, superiori in presenza al 70%

Torna in giallo la Capitale, i dati dei contagi fanno abbassare l'allerta e da lunedì potrebbero arrivare nuove aperture e meno restrizioni. Così i romani tornano a giocare a calcetto e a consumare un caffè al tavolino di un bar. Tutto vietato fino ad oggi. Roma, così come tutto il Lazio, dal 14 marzo scorso è finita infatti in zona rossa e poi arancione. Ora ci si prepara ad aprire, potendo contare su un indice Rt di 0,79 e che fa tirare un sospiro di sollievo alla sanità regionale.



COPRIFUOCO E SPOSTAMENTI

Il coprifuoco resta confermato dalle 22 alle 5 del mattino mentre tornano a essere consentiti gli spostamenti tra Regioni, ovviamente tra quelle in zone gialle. Per quanto riguarda gli spostamenti tra zone rosse e arancioni, invece, resta necessario avere un motivo di salute o di lavoro, altrimenti sono vietati.



SCUOLA

Da lunedì tutti in classe, fino alla terza media, mentre alle scuole superiori si alzerà la soglia minima di presenza dal 50 al 70%. Le scuole che potranno, arriveranno anche al 100% di studenti in presenza ma per il momento si inizia con il 60% dando la precedenza alle classi dell'ultimo anno in vista della maturità. Lunedì mattina alle 8, quindi, sarà messo a dura prova il servizio di trasporto pubblico, tra bus e metro a rischio tilt.



BAR E RISTORANTI

Nei bar resta vietato il consumo al bancone ma è possibile consumare al tavolo all'aperto. Sarà possibile mangiare al ristorante, a pranzo e a cena, ma solo all'aperto mentre dal primo giugno sarà consentito mangiare anche al chiuso, ma solo dalle 5 alle 18. Per quanto riguarda i bar, vietato il consumo al bancone, anche in zona gialla, e consentito il servizio al tavolo soltanto all'aperto.



SPORT

Da lunedì 26 sarà possibile praticare lo sport all'aperto, anche quelli di squadra e di contatto vale a dire il calcetto in un campo all'aria aperta. In ogni caso resta comunque vietato l'utilizzo degli spogliatoi. In base al decreto, dal 15 maggio sarà possibile frequentare piscine all'aperto e dal primo giugno anche le palestre.



VISITE A CASA

A partire dal 1 maggio, quindi non da lunedì prossimo, sarà possibile andare una volta al giorno in un'altra casa, per un massimo di quattro persone oltre a quelle che già ci abitano. Di fatto il numero degli ospiti possibili passa da due a 4.



