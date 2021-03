Lazio in zona arancione da lunedì: «Riaprire subito le scuole». Bar, ristoranti, negozi e spostamenti: cosa cambia

Con il valore Rt a 0,99 il Lazio torna a sperare: potrebbe rientrare infatti in zona arancione, dopo due settimane di zona rossa che, a questo punto, hanno dato i frutti sperati visto che due settimane l'indice era 1,31. Che cosa potrebbe cambiare con la zona arancione?



SCUOLE IN PRESENZA Già a partire da martedì, visto che il decreto di zona rossa resta in vigore fino a lunedì compreso salvo modifiche, asili e scuole elementari e medie potrebbero tornare in presenza. Per i ragazzi delle superiori sarà necessario aspettare la fine delle vacanze di Pasqua e, nel frattempo, saranno avviati i tamponi gratuiti per tutti gli studenti.



BAR E RISTORANTI Rimangono chiusi al pubblico, come in zona rossa, e possono lavorare solo con i servizi di asporto, fino alle 18 per tutti e fino alle 22 solo per i locali con la cucina, e consegna a domicilio.



NEGOZI Tutti i negozi possono riaprire ma nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, di lavanderie e tintorie, generi alimentari e prodotti agricoli, tabacchi, edicole e librerie.



SPOSTAMENTI Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, sono vietati gli spostamenti tra Comuni e fuori Regione salvo comprovati motivi di lavoro.



SPORT E CULTURA Restano chiusi piscine, palestre, teatri e cinema. Restano invece aperti i centri sportivi.



CASI IN AUMENTO Ieri su oltre 16 mila tamponi nel Lazio e oltre 21 mila antigenici, per un totale di oltre 38 mila test, si sono registrano 2.055 casi positivi quindi 346 in più e 33 decessi quindi 3 in più rispetto al giorno prima: aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 09:54

