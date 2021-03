Lazio in zona arancione da lunedì: «Scenario in netto peggioramento»

Coronavirus, da lunedì prossimo il Lazio tornerà in zona arancione. La notizia, come risulta a Leggo da fonti della Regione, arriva in anticipo rispetto alla decisione del Ministero della Salute sulle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il passaggio del Lazio dalla zona gialla a quella arancione si è reso necessario alla luce del costante aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni delle ultime settimane. «I dati del contagio sono in aumento e raggiungono i livelli di due mesi fa, con un trend di crescita rispetto alle due settimane precedenti. Lo scenario è previsto in netto peggioramento, bisogna mantenere altissimo il livello di guardia» - ha reso noto l'Unità di crisi Covid-19 del Lazio - «Non è possibile concedersi nessuna distrazione, il virus con le sue varianti sta riprendendo vigore, la priorità è quella di interrompere ora la catena di trasmissione».

