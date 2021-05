Vaccini Lazio, AstraZeneca open week per tutti gli over 18 dal 2 al 6 giugno: come prenotarsi

Vaccini nel Lazio, nuova 'open week' AstraZeneca per la Festa della Repubblica aperta "dai 18 anni in su dal 2 al 6 giugno. La prenotazione avverrà sulla app Ufirst con ticket virtuale a partire da lunedì 31 maggio in 50 hub di somministrazione. disponibili complessivamente 50mila dosi, richiami a fine agosto", questo l'annuncio dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Sono intanto aperte le prenotazioni anche per gli studenti che devono conseguire il titolo di qualifica professionale presso gli Istituti di formazione regionali. Anche per questi studenti è possibile prenotare le vaccinazioni su sito www.prenotavaccino-covid.regione.lazio.it accessibile anche dal portale www.salutelazio.it. Le vaccinazioni saranno effettuate presso l’hub prescelto nei giorni 1, 2, e 3 giugno, sottolinea in una nota la Regione Lazio.

"Il modello messo in piedi nel Lazio garantisce al cittadino la libertà di scegliere il sito vaccinale e di conoscere anticipatamente la tipologia di vaccino che verrà somministrato, sempre mediato dalla figura medica in sede di anamnesi", ha scritto D'Amato in una nota. "Questa è una campagna vaccinale epocale al tempo dei social e non si può negare ai cittadini la possibilità di essere messi nella condizione di scegliere, recuperando così in trasparenza e nel rapporto di fiducia che è elemento essenziale per aumentare le adesioni", conclude.

