Covid Lazio, un cittadino su 4 ha ricevuto una dose di vaccino. Oggi superate le 30mila inoculazioni

“Nel Lazio è stata superata oggi la soglia del 1 milione e 600 mila somministrazioni e nella giornata odierna oltre 30 mila. Una persona su quattro della popolazione ha già ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid. Il piano di prenotazione proseguirà nei prossimi giorni tenendo conto della Categoria 4 (persone con comorbidità under 60) e delle fasce di età under 60. Nei prossimi giorni verranno rese note tutte le modalità operative per le prenotazioni sui canali di Salutelazio”.

Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 19:54

