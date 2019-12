Trionfo Lazio. Raggi: «Supercoppa a Roma, congratulazioni». Lapo Elkann: «Juve, vergognati»

Supercoppa, trionfo Lazio: Juventus battuta per 3-1

Domenica 22 Dicembre 2019, 20:17

«Congratulazioni alla Lazio - scrive la sindaca di roma - che riporta a Roma la Supercoppa italiana dopo aver superato in finale un avversario difficile come la Juventus». Per la Lazio - lo ricordiamo - è il quinto successo in Supercoppa.Il mondo dei social si scatena dopo il successo della Lazio., tifoso juventino che scrive: "Brava Lazio e bravo Inzaghi". Sottolineando, giustamente, l'ottimo lavoro del tecnico biancoceleste.Da uno juventino all'altra, e il secondo Lapo Elkann, il fratello del proprietario, che commenta in modo pesante la sconfitta della Juventus e il successo della Lazio. «Juve VERGOGNATI. COMPLIMENTI alla Lazio», è il pensiero choc del nipote dell'Avvocato Agnelli.