Coronavirus nel Lazio, tamponi e un registro speciale per i sanitari a rischio

Medici e infermieri devono essere sottoposti a tamponi per il Covid-19. Tante le associazioni di categoria che chiedevano interventi immediati nella prevenzione del personale sanitario a rischio contagio e ora dalla Regione Lazio arriva a far chiarezza, in un documento, la raccomandazione a sottoporre allo screening il personale a rischio. L'intervento interessa infatti tutto il personale sanitario che lavora a stretto contatto con pazienti positivi: le aziende sanitarie devono quindi stilare un registro con i nomi degli operatori a rischio ed effettuare i tamponi. Un'indicazione che parte dalla crescente richiesta di assistenza e dall'esigenza di proteggere il personale sanitario che si espone a casi confermati di infezione all'interno delle strutture sanitarie. Si tratta quindi degli operatori delle strutture sanitarie o di altre persone che hanno fornito assistenza diretta ad un caso di Covid-19 oppure del personale di laboratorio, addetto alla manipolazione di campioni di un caso positivo, che abbia dovuto operare senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale raccomandati o mediante dispositivi non idonei. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 09:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA