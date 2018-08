Lazio Soccer School al Campus Eur 1960. Tutte le info per iscriversi

Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La struttura rinnovata del Campus Eur 1960 è stata scelta dalla Società Sportiva Lazio per il nuovo progetto Lazio Soccer School riguardante la Scuola Calcio per ragazzi dai 6 ai 12 anni.I ragazzi saranno supervisionati direttamente dalla Società Sportiva Lazio, con l’intenzione di crescerli calcisticamente per scoprire nuovi talenti.La Lazio Soccer School comprende:* Programma con obbiettivi tecnici.* Amichevoli durante l’arco della Stagione presso il Campus Eur e strutture S.S. Lazio.* Lazio Day, invito a partecipare ad una o più giornate che coinvolgono tutte le Lazio Soccer School d’Italia.* Biglietti stadio per poter vedere le gare casalinghe della S.S. Lazio.* Summer Camp con programma tecnico S.S. Lazio.Per scoprire e conoscere la Scuola Calcio, Open Day nei seguenti giorni:* Mercoledì 5 Settembre, ore 17:00, nati nel 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012.* Sabato 8 Settembre, ore 9:30, nati nel 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012.* Lunedì 10 Settembre, ore 17:00, nati nel 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012.* Giovedì 13 Settembre, ore 17:00, nati nel 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012.Per info e iscrizioni 338 / 1113036 - 06 / 556 5081Il Campus Eur 1960 si trova sul Lungotevere Dante 311, in Viale Marconi, agevolmente raggiungibile da tutta l’area sud di Roma.