Lazio-Salernitana, tifosi ospiti aggrediti prima della partita: due feriti. L'accoltellato è ricoverato in ospedale

Un gruppo di tifosi della Salernitana è stato aggredito oggi pomeriggio, nei pressi dello stadio Olimpico di Roma, prima della partita contro la Lazio. Alcuni supporters biancocelesti hanno teso un agguato ad un gruppetto di dieci salernitani, con un tifoso granata che ha subito una ferita superficiale alla coscia con un'arma da taglio: è in osservazione al Gemelli e le sue condizioni non sarebbero gravi. Ferito lievemente con escoriazioni alla testa un altro tifoso della Salernitana.

La polizia ha fermato le macchine dei presunti aggressori e nei riguardi delle persone a bordo sono in corso accertamenti per verificarne la posizione. Uno di loro è risultato già sottoposto a Daspo. L'aggressione è avvenuta vicino ad un ristorante di via del Vignola, ad un chilometro dallo stadio Olimpico, dove i tifosi campani avevano mangiato.

Come riporta Salerno Today, il gruppetto di tifosi ospiti aggrediti proviene dalla provincia meridionale di Salerno. L'aggressione è avvenuta prima della partita: i tifosi della Lazio hanno accerchiato i salernitani, provocando ad alcuni contusioni ed escoriazioni, ma ad un certo punto sono spuntati anche dei coltelli e due tifosi ospiti sono stati feriti.

