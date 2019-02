Derby Lazio-Roma, sfottò e scommesse in città: dalla Locanda dei Girasoli al macellaio romanista

di Simone Pierini

Il 2 marzo si gioca ilNella Capitale cresce l'attesa e tra le strade iniziano a prendere forma sfottò, riti scaramantici e, da oggi, anche delle. E da qui nasce la sfida goliardica attraverso i social che coinvolgerà migliaia di tifosi della due squadre simbolo della città. Questo grazie all'iniziativa, che nasce con l'intento di portare ad una semplice partita di calcio la rivalità tra giallorossi e biancocelesti. Dai tavoli dellanel quartiere Quadraro, dove lavorano 12 ragazzi con la sindrome di down o autistici, ai banconi di una macelleria, e così avanti tra i vicoli della Città Eterna.I camerieri della Locanda dei Girasoli hanno lanciato la prima scommessa: un ragazzo romanista e uno laziale hanno messo in gioco loro stessi e, in caso di sconfitta della loro squadra del cuore, indosseranno per una sera la maglia della formazione rivale. Un simpatico video con protagonisti Simone ed Ettore: a chi spetterà la penitenza?A loro si aggiungono il macellaio romanista e il cliente laziale, il signor Roberto. Se vince la Roma Roberto dedicherà un'intera mattinata a fare "il ragazzo di bottega" con la sciapra della Roma al collo. In caso contrario il macellaio servirà i suoi clienti con la maglietta biancoceleste. E in caso di pareggio? "Vi mettete tutti e due la maglietta della Juve", dice un collega.Tutti possono partecipare alla sfida social e vincere i numerosi premi messi a disposizione dalle due società calcistiche della Capitale. WeDerby esordirà per Lazio–Roma con l'hashtag #stacce, e dal campionato 2019 – 2020 si amplierà al resto d'Italia. La sfida è semplice e gratuita (regolamento su wederby.it): basterà postare la sfida fatta con un tifoso dell'altra squadra, testuale, con foto commentata o video sui propri social, taggandola sulla pagina facebook ufficiale @SfidaWeDerby o utilizzando l'hasthag #Stacce su instagram e twitter. Il tutto entro il fischio d'inizio del derby. Poi, a gara terminata con risultato acquisito, andrà documentata con un video, entro il 17 marzo, la “penitenza” svolta.Una giuria composta da personaggi noti (Luca Bizzarri è il presidente, poi Max Giusti, Paolo Genovese, Claudia Gerini, Suor Paola, ex calciatori e tifosi meno noti) decreterà i vincitori. I migliori saranno premiati a fine campionato in una giornata evento allo Stadio Olimpico.WeDerby, però, è anche un progetto che guarda al sociale e alla città. Iniziative collaterali come “Una sfida tutta da ridere”, realizzata in partnership con gli Uffici Scolastici Regionali e Scuolediroma.it, che proporrà ai ragazzi di scrivere una sfida divertente che personaggi famosi adotteranno per il derby successivo. Le bambine e i bambini più creativi entreranno in campo mano nella mano con i loro campioni.Inoltre con "Un derby. Un campo cento storie", ad ogni derby verrà sostenuta grazie ai partner una realtà che utilizza lo sport come strumento di inclusione, a partire dalle periferie. "Un progetto che vuole coinvolgere il sistema Italia a partire dalle comunità cittadine. Per far tornare il calcio ad essere lo sport più bello del mondo. In campo e sugli spalti" dichiara Paolo Masini ideatore e coordinatore del progetto.