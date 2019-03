Lazio-Roma, al derby con taglierini, martelli e petardi: emessi i primi Daspo dal questore Esposito

Emessi dal neo Questore, Carmine Esposito, i primi Daspo per il derby della Capitale. Nell’ambito dei servizi di vigilanza, ordine e sicurezza, predisposti preventivamente all’inizio dell’incontro di calcio Lazio-Roma, gli agenti, durante la bonifica pre-partita, all’esterno dell’Olimpico, hanno rinvenuto e sequestrato numerosi taglierini, mazze e martelli.



Durante le fasi di afflusso gli investigatori della Digos hanno arrestato per resistenza un tifoso romanista, responsabile del lancio di un oggetto contundente verso le forze dell’ordine, schierate su lungotevere Maresciallo Diaz. Il tifoso è stato ripreso dal personale della Scientifica, successivamente individuato all’interno dell’impianto sportivo, grazie alle telecamere presenti, e quindi identificato.



L’uomo è stato sottoposto alla misura del Daspo per la durata di 4 anni. Successivamente, all’altezza di via degli Affari Esteri, un agente, è stato colpito alla testa da un sasso riportando una lieve contusione. In corso accertamenti per identificare gli autori. Mentre durante le operazioni di filtraggio nel settore ospiti di viale delle Olimpiadi un supporter giallorosso è stato trovato in possesso di un artifizio pirotecnico, occultato all’interno dei pantaloni. A suo carico è stata emessa la misura del Daspo della durata di un anno.



Poco prima del fischio d’inizio, all’interno della curva sud, si è accesa una lite tra supporter romanisti per problemi inerenti l’esposizione della coreografia. Poco dopo la situazione è tornata alla normalità. All’inizio del secondo tempo, infine, un tifoso ha scavalcato la recinzione della tribuna Monte Mario e si è accomodato sul palchetto riservato agli sponsor nel settore Autorità. Nei suo confronti è stato emesso un Daspo della durata di 2 anni. Ultimo aggiornamento: 13:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA