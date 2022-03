Lazio-Roma 5-3: nel derby del Campidoglio hanno trionfato i consiglieri biancocelesti

Se all’Olimpico non c’è stata partita tra Roma e Lazio, sul campo Dabliu dell’Eur il Derby del Campidoglio è stato assai più combattuto. E alla fine la vittoria è andata alla formazione politica della Lazio: 5-3 per i biancocelesti e tutti a casa.

La partenza è stata davvero da brivido per la squadra capitanata da Fabrizio Rocca (giallorosso di Fratelli d’Italia): 4-0 dopo appena 20 minuti. Poi mister, pardon, miss Giulia Tempesta, allenatrice tarantolata, decide di giocare il tutto per tutto: fuori Marco Di Stefano e dentro Jacopo Emiliani Pescetelli.

L’entrata del capostaff dell’assessorato al Commercio ha dato un impulso diverso alla gara: in 10 minuti arrivano in sequenza i tre gol dei romanisti (notevole il calcio al volo con un gol sotto la traversa proprio di Emiliani). Tra i giallorossi ottima anche la prestazione di Andrea Alemanni, nei primi minuti impegnato a trovare la quadra con la capigliatura che a correre (da segnalare i cinque minuti per allacciarsi gli scarpini).

Tra falli e minacce di emendamenti in Aula è arrivata la mossa dell’allenatrice laziale Claudia Pappatà che, con un aplomb manageriale alla Alex Ferguson, ha selezionato le migliori leve dell’Aula Giulio Cesare: via il poco attivo assessore Maurizio Veloccia e dentro Fabrizio Santori, un vero mastino di qualità del centrocampo: premiato come migliore in campo. Ottima la prestazione del giallorosso Valerio Casini (Italia Viva). Mirko Marsella e Tony Mele hanno comunque fatto la partita, portando il risultato finale sul 5-3.

Tra i vip presenti sugli spalti l'ufficio stampa del Campidoglio: Dario Borlandelli. Ma l’importante, più del risultato, è stata la cifra raccolta e devoluta alle famiglie dell’Ucraina: 800 euro.

