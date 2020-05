Lazio, riaprono i negozi per la toelettatura degli animali. Patrizia Prestipino: «Ottima notizia, ora serve ok per tutta Italia»

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Maggio 2020, 16:34

«Apprendiamo con grande soddisfazione dalle parole del presidente della Regioneche nel Lazio dal 4 maggio potranno riaprire i servizi di toelettatura per gli animali. È un'ottima notizia, per risolvere una questione molto delicata che riguarda il fattore igienico-sanitario e di cui mi sono occupata personalmente scrivendo una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Benissimo dunque Zingaretti per la prontezza e rapidità nel venire incontro alle esigenze dei cittadini del Lazio. Attendiamo ora che il Governo faccia la sua parte dando l'ok per tutto il territorio nazionale perché non possiamo ignorare la presenza di 30 milioni di cani e gatti nelle famiglie italiane». Lo dichiara la deputata del Partito democratico,Leggi anche >