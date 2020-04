Lazio, pronta l'ordinanza: supermercati e alimentari chiusi a Pasqua e Pasquetta

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 22:31

Sarà pubblicata domani, giovedì 9 aprile, l'ordinanza che stabilisce la chiusura dei negozi alimentari, dagli ipermercati ai piccoli esercizi per Il provvedimento, frutto anche del contributo dei sindaci in una riunione con l'Anci Lazio, disporrà la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, per la vendita di generi alimentari, compresi quelli all'interno dei centri commerciali,. Resteranno esenti dall'obbligo di chiusura gli esercizi la cui apertura è autorizzata da precedenti ordinanze, ossia farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio. Il testo dell'ordinanza prevede inoltre che la possibilità di vendere al dettaglio articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20), purché ciò avvenga all'interno di attività di vendita di generi alimentari (come, a titolo di esempio, nei supermercati), di altri esercizi commerciali non soggetti a chiusura (ad esempio nelle tabaccherie). Anche attività tenute a rimanere chiuse (come le librerie o le cartolerie ecc.) potranno vendere questo tipo di articoli purché via internet, televisione, corrispondenza, radio o telefono.