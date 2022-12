Lazio, boom di contagi Covid: +2.250 in 24 ore. A Roma 1.648 i positivi: il bollettino

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 28 dicembre 2022. Oggi nel Lazio su 2.559 tamponi molecolari e 15.768 tamponi antigenici per un totale di 18.327 tamponi, si registrano 3.132 nuovi casi positivi (+2.250) a SarS-Cov-2, sono 5 i decessi, sono 665 i ricoverati (-12), 25 le terapie intensive e +2.237 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17%. I casi a Roma città sono a quota 1.648. Lo ha comunicato in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Il numero elevato di casi e l'impennata rispetto a ieri è dovuta al numero decisamente più alto (il triplo) di tamponi rispetto a martedì 26. Facendo un'analisi più complessiva, tra lunedì e mercoledì della scorsa settimana nel Lazio c'erano stati 5.300 contagi circa, tra lunedì e mercoledì di questa settimana circa 4.400. Quindi una tendenza in diminuzione, destinata però a invertirsi quando tra qualche giorno - complici feste e cenoni di Natale - i casi aumenteranno.

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 485 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore;

nella Asl Roma 2 sono 727 i nuovi casi e 1 decesso;

nella Asl Roma 3 sono 436 i nuovi casi e 0 i decessi;

nella Asl Roma 4 sono 88 i nuovi casi e 0 i decessi;

nella Asl Roma 5 sono 240 i nuovi casi e 1 decesso;

nella Asl Roma 6 sono 268 i nuovi casi e 0 i decessi.

Nelle province si registrano 888 nuovi casi: nella Asl di Frosinone 240 nuovi casi e 1 decesso; nella Asl di Latina sono 458 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl di Rieti sono 72 i nuovi casi e 0 i decessi e nella Asl di Viterbo sono 118 i nuovi casi e 0 i decessi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Dicembre 2022, 19:55

