Romani laureati, le skills per trovare subito lavoro. Le aziende alla ricerca di profili specifici: ecco quali

Problem solving in situazioni complesse (che include anche l'essere in grado di leggere i nuovi contesti di riferimento) e analisi, ma anche creatività e gestione delle persone. Ma non basta perchè serviranno l'intelligenza emotiva (alias la capacità trasversale di riconoscere, comprendere e gestire le emozioni) e la negoziazione.

Nell'anno appena iniziato saranno queste le principali skills (ovvero, le competenze) più richieste dalle aziende ai giovani romani laureati in cerca del primo impiego. Un trend che indica il profilo delle generazioni laziali e della Capitale che stanno per affacciarsi nel mondo dell'occupazione con la speranza di non dover seguire il flusso dei cervelli in fuga verso l'estero.

A svelarlo sono le elaborazioni realizzate per il Salone dello Studente Campus Orienta svoltosi proprio a Roma. In classifica ci sono pure l'orientamento al servizio(ovvero la predisposizione del giovane laureato all'essere utile, premuroso, attento e collaborativo) e la flessibilità. Ma dove le nuove leve di Roma e Lazio mettono in pratica con più efficacia queste skills professionali? Le ultime rielaborazioni di Talents Venture parlano chiaro.

I settori dove primeggiano sono tre, In primis le lauree ad indirizzo Ingegneria Civile e Ambientale (corsi di laurea rientranti nel gruppo Ingegneria edile e civile ma anche di Ingegneria per l'ambiente e il territorio) con il 24% degli impiegati: quasi un laureato su 4 con questo indirizzo lavora principalmente nell'Urbe. Esperti che sviluppano nella maggior parte dei casi competenze trasversali, così da identificare un profilo difficilmente sostituibile sul mercato.

Seguono le lauree ad indirizzo Scientifico, Matematico e Fisico (corsi di laurea rientranti nel gruppo Discipline nautiche, Fisica e astronomia, Informatica, Matematica, Scienza dei materiali), con il 21% degli assunti che lavora nel Lazio.

In terza posizione nel Lazio (con il 18% di impiegati) le lauree ad indirizzo Geo-biologico e Biotecnologie (corsi di laurea rientranti nel gruppo Scienze geografiche e del territorio, Scienze biologiche, Scienze geologiche e della Terra, Scienze ambientali e della Natura, Biotecnologie).

Le aziende che assumono questi specialisti richiedono livelli di preparazione elevatissimi però non spesso non garantiscono subito livelli retributivi e di stabilità contrattuale.



riproduzione riservata ® Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA