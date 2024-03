Lavoro al ristorante, 50 euro per 14 ore: «Contratto? Non te lo posso fa'...». Il colloquio con la telecamera nascosta

di Redazione web

Una paga da fame per lavorare tutto il giorno. Sono tante le storie raccontate oggi nel corso delle celebrazioni per i 74 anni della Uil e che riguardano giovani lavoratori sfruttati, o almeno che i datori di lavoro tentano di sfruttare: dalla ristorazione alle aziende di informatica, il sindacato ha raccontato alcune di queste vicende, spesso catturando le parole degli aspiranti datori di lavoro con telecamere nascoste.

Il caso di un ristorante romano

Uno è il caso di un ristorante romano, che propone a una ragazza un posto da cameriera per 50 euro al giorno: peccato che le ore lavorative siano 14. «Sei fidanzata?», le chiede subito il ristoratore, e lei dice di sì. «Bene, sono felice per te». «Ho lavorato in un ristorante di Zagarolo, ora sono andata a convivere col mio ragazzo e mi sono trasferita in questa zona», dice l'aspirante cameriera. Il lavoro è semplice, spiega il ristoratore: «Noi cerchiamo una persona che si occupi della sala, che all'occorrenza dia una mano in cucina la mattina, per preparazioni molto semplici, tipo insalate e macedonie, poi c'è anche da sistemare, da pulire bagni e sala». Insomma, di tutto: cameriera, chef, e anche le pulizie.

I turni? Tutti i giorni. «Ti posso dare il giorno libero infrasettimanale, ma sabato e domenica no». Gli orari? «Dovresti attaccare qua alle 7.30, sistemare la roba in magazzino e poi ti puoi fermare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA