Lavori sul Ponte della Magliana, da venerdì chiusure e deviazioni sulla Roma-Fiumicino: gli orari e i percorsi

Lavori sul Ponte della Magliana, da venerdì 5 marzo al 2 aprile sarà chiusa l'autostrada Roma-Fiumicino in direzione della Capitale. Tutte le chiusure e le deviazioni obbligatorie dopo la richiesta del Comune di Roma, impegnato nella manutenzione del Ponte della Magliana.

Come rende noto Anas, l'A91 Roma-Fiumicino sarà chiusa dalle 22 di venerdì prossimo all'altezza dell'uscita Magliana: il traffico in direzione della Capitale sarà deviato sull'uscita, all'altezza del chilometro 1,600, e proseguirà su viabilità comunale.

Per il traffico diretto verso l'Eur sarà possibile anche immettersi sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare e utilizzare le uscite 26 (Pontina in direzione Roma centro) e 28 (Via del Mare - Ostiense). La chiusura è prevista fino a venerdì 2 aprile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 17:59

