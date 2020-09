Elsa sotto le stelle e Boosta Pazzesca: il Laurentino mette le ali tra grande cinema e letture ad hoc

Elsa sotto le stelle

sono due iniziative - tra cinema e libri - entrambe ospitate alla biblioteca Laurentina e Centro culturaleche daranno la sveglia al quartieredi Roma (Municipio IX) tra fine settembre e l'inizio di novembre.- dal 29 settembre al 5 novembre 2020 - è la prima edizione della rassegna cinematografica presentata dall'associazione "La Mimosa" con la cura artistica di. Ad(con prenitazione obbligatoria a norme Covid 06.62205101 – www.elsasottolestelle.it) la rassegna - che fa parte di Romarama, palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con Siae - si svolgerà nell'arena cinematografica del centro culturale.La rassegna sarà suddivisa inper altrettanti giorni della settimana: ilsarà il giorno delpellicole per stimolare la riflessione e il confronto su tematiche sociali,, ilDal 27 ottobre al 2 novembre i film presentati nellosi occuperano di diritti umani.Gli autori dei 30 film proposti sono moltissimi dafino a, dafino a. Chiude la programmazione i tre film dei, il personaggio-fenomeno social inventato nel 2013 dagli sceneggiatoriprende forma di libro (e chissà, più avanti, di film?) intitolato(Edizioni Ensemble, 2019).Il libro sarà presentato in anteprima, nel Parco dellaCentro culturale "Elsa Morante", come momento d'avvio di una nuova narrazione di questa periferia. «Siamo convinte che questo romanzo, di fatto sodalizio tra visione cinematografica, letteratura romanesca e social media, possa rappresentare l'espediente perfetto per gettare nuova luce sul Laurentino: fresca, colorata, piena di speranza» spiegache insieme a, ha organizzato l'evento (ne saranno moderatrici) alla presenza degli autori.Anche questo evento è ad(con prenotazione obbligatoria a norme Covid allo 06 45460760)BIBLIOTECA LAURENTINA – CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE, Piazzale Elsa Morante, Roma