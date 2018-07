Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due giorni, uno in più del leggendario Roger Waters.arriva al, per quello che è l'evento dell'estate musicale romana. La ragazza dei record (70milioni di dischi venduti), che trascorre sei mesi all'anno a Miami, ma che a Roma ha casa, sabato e domenica si appresta a conquistare la Capitale.In palio, per i fan, in fondo c'è tutto quello che lei può dare: le sue canzoni, comprese quelle dell'ultimo disco, presentato qualche mese fa proprio a due passi dal Circo Massimo. Lei cerca di non pensarci. Anche se dice, "sono giorni che non dormo. Ancora non riesco a credere a quello che succederà", racconta.«Roma è una città pazzesca. Mi ci sono trasferita per amore. E' una delle città dove trascorro più tempo all'anno. Per questo i miei concerti saranno qualcosa di ancora più speciale». Lo spettacolo è un'anteprima del Worldwide tour 2018 di Fatti sentire, l'ultimo cd appunto. Per lei segna un nuovo record, essendo anche la prima donna a esibirsi al Circo Massimo.«Sono giorni di prove intense, perché non mi piace dire 'sì dai, così va bene'. Io e miei collaboratori stiamo provando tutta la scaletta per arrivare a dare il massimo ripagando tutto l'affetto dei fan», spiega. La serata quindi: due ore di musica con i collaboratori e colleghi che con lei hanno realizzato le tracce di Fatti sentire. Alcuni chiamati ad aprire i concerti, con i brani del loro repertorio: Virginio che con Laura Pausini ha ha firmato E.STA.TE., Edwin Roberts, Daniel Vuletic (sabato) e Tony Maiello, Giulia Anania e Enrico Nigiotti (domenica). Poi lei e la musica al centro. «Per questo tour ho voluto uno spettacolo che avesse per la prima volta le mie canzoni al centro di tutto, senza ballerini. Non sarà uno show diverso dalle date seguenti, ma avrà una grande carica. Quello che si merita questa città. Amo Roma e sono felicissima di partire da qui».