Laura Biagiotti sfila in Campidoglio, Onorato: «Roma al centro del palcoscenico della moda internazionale»

«La sfilata di questa sera chiude il cerchio sulla straordinaria stagione della moda a Roma, che con il sindaco Gualtieri abbiamo rilanciato in questi primi 10 mesi e che ha riacceso i riflettori internazionali del mondo del fashion sulla nostra città». Queste le prime parole sulla sfilata di Laura Biagiotti, dell'assessore capitolino alla Moda, Grandi Eventi, Turismo e Sport, Alessandro Onorato.

La sfilata

La collezione Primavera Estate 2023 di Laura Biagiotti è un tributo a Roma e immagina un Grand Tour 4.0 traducendo il viaggio in Italia che dal '700 i giovani compivano per accrescere la loro cultura, in stampe di architetture ispirate ai lavori di Carlo Labruzzi, vedutista romano vissuto nel XVIII secolo. Il bianco grezzo del travertino, l'arancio e il viola dei tramonti sui Fori: i colori della Città eterna sono protagonisti della collezione Amor per Roma ideata dal brand Laura Biagiotti.

Il rilancio di Roma nella Moda

La sfilata in Campidoglio di Laura Biagiotti è solo l'ultimo grande appunatmento di un rilancio della Capitale nel mondo della moda. L'assessore Onorato accoglie questo rilancio e aggiunge: «Grandi appuntamenti che hanno avuto un’eco straordinario su tutti i principali media di settore: da Valentino che è tornato in piazza di Spagna alla iconica sfilata in via Veneto; da Altaroma con il concorso internazionale dei giovani talenti fino a questa sera la sfilata di Biagiotti in piazza del Campidoglio. Roma si è finalmente riappropriata del ruolo e della centralità che le spetta nel mondo della moda. Stiamo investendo molto affinché i luoghi più iconici di Roma diventino lo scenario naturale dei grandi appuntamenti della moda internazionale. Per diffondere un’immagine unica e moderna di Roma nel mondo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 20:01

