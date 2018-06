Avvocati terrorizzati, voto comprato e droga rubata ai clan: 25 rom arrestati per reati mafiosi

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

li conoscono tutti, ma quando sono gli agenti della Polizia di Stato ad elencare i reati di cui sono accusati è altra cosa. 25 appartenenti al clan rom Di Silvio sono stati arrestati questa mattina per traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, violenza privata, favoreggiamento, intestazione fittizia di beni, riciclaggio e reati elettorali, tutti reati aggravati dalle modalità mafiose. Gli arresti vengono solo qualche giorno dopo che una mamma con lo stesso cognome è stata sgomberata da una casa popolare occupata ed ha urlato in faccia agli operatori dei servizi sociali insulti e minacce, incurante delle telecamere della stampa puntate addosso. Un'operazione importante, che per la prima volta riconosce l'esistenza di un'associazione mafiosa autoctona, non legata a gruppi criminali siciliani, calabresi o campani.Al vertice del clan Armando Di Silvio, detto Lallà. Era lui a dettare ordini, organizzare riunioni, pianificare i colpi e decidere chi era dentro e chi era fuori. Rappresenta una famiglia rom radicata nel territorio da decenni, almeno da quando è stata sconfitta una famiglia avversaria aggiudicandosi totalmente il potere in città. Sotto di lui un sistema piramidale dove ognuno aveva il suo ruolo. Particolare importanza hanno le donne: ben 7 sono ritenute al vertice dell'associazione a delinquere di stampo mafioso e svolgono ruoli attivi nell'organizzazione.Oltre agli imprenditori ed ai commercianti, le nuove vittime del clan Di Silvio sono gli avvocati. I professionisti si sono detti terrorizzati dalle continue richieste di denaro. Alcuni di loro hanno denunciato, altri prima lo hanno fatto e poi sono tornati indietro. Per tentare di arginare il fenomeno gli avvocati si sono rivolti agli organi di rappresentanza che hanno collaborato con le forze dell'ordine fino al buon esito delle indagini ed hanno inviato delle e-mail di gruppo appellandosi a denunciare e a non abbassare la testa.Nel tempo l'efficacia intimidatoria avrebbe consentito al gruppo criminale di abbassare il livello di violenza materiale da compiere verso le vittime. È un dato significativo: se non hanno più bisogno di esprimere azioni violente, vuol dire che hanno raggiunto il loro scopo di intimidire. Un gruppo specializzato in estorsioni e che faceva capo ad Armando Di Silvio «era capace di terrorizzare non solo il tessuto economico del pontino - hanno spiegato gli agenti della Polizia di Stato nella conferenza stampa -, ma anche altri gruppi criminali non rom».Non erano solo i professionisti ad essere vittime di estorsione da parte del clan Di Silvio. Come riferito dalle forze dell'ordine, nel mirino dell'associazione a delinquere finivano anche dei soggetti in cerca di denaro veloce. I rom prestavano loro dei soldi e pretendevano poi soldi in più. Tutto il gruppo si recava a più riprese a far visita alla vittima, terrorizzandola con alcune frasi verificate nelle intercettazione, mettendo in atto una persecuzione quotidiana a cui le vittime non riuscivano a sottrarsi. Per farlo utilizzavano armi, atti incendiari, intimidazioni e minacce.L'altro business del clan Di Silvio era lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti. Il gruppo si occupava dell'approvvigionamento delle droghe, leggere e pesanti. L'affare più importante riguardava la cocaina. Per averla il gruppo contattava altri noti gruppi criminali per l'acquisto. Al momento dello scambio, però, i Di Silvio rapinavano la partita di cocaina e scappavano. Erano talmente spregiudicati che non si sono fermati davanti a nessuno, neanche davanti a gruppi criminali campani, romani e albanesi, noti per essere particolarmente aggressivi. Questi metodi avevano quadruplicato gli introiti del gruppo criminale nell'ambito degli stupefacenti: erano capaci di sottrarre partite di qualche chilo di droga senza pagarle e senza che nessuno venisse a cercarli.Nei livelli più bassi della gerarchia criminale c'erano "i soldati dello spaccio" che per conto della famiglia Di Silvio vendevano la droga in centro, soprattutto nella via dei pub nel fine settimana. Lo spaccio del gruppo, però, arrivava fino a Latina Scalo e alle zone periferiche. Alcune delle attività avvenivano all'interno della casa di Sabina De Rosa, 51 anni, dove si confezionavano le dosi da distribuire sul territorio. Le telecamere installate all'esterno delle abitazioni dei Di Silvio hanno consentito di documentare la trasformazione dell'abitazione in un market della droga dove c'era sempre qualcuno in ogni ora del giorno e della notte.Ma non è tutto: ai Di Silvio sono contestati anche reati in materia elettorale. Nella conferenza stampa di questa mattina è stato spiegato che non si tratta di fatti particolarmente significativi, ma che insieme agli altri danno un insieme del modus operandi del clan e della rete di relazioni in tutti i campi. Precisamente, promettevano una somma di denaro in cambio di voti nelle competizioni elettorali amministrative. Il reato, si ricorda, si consuma anche con la semplice promessa di denaro. In questo caso erano 30 euro a voto.Il clan criminale rom operava soprattutto nel quartiere Campo Boario della città di Latina, ma si era esteso anche nelle zone limitrofe. Come spiegato dagli agenti quelle zone erano out al resto della popolazione, e persino gli agenti facevano fatica ad entrare. Nel video del blitz che ha portato agli arresti di questa mattina si vede come la Polizia ha dovuto scavalcare recinti e staccionate per entrare nelle abitazioni degli ex nomadi e trasferirli in carcere. All'interno troni e oggetti dorati, per ribadire il potere e l'importanza dei soggetti ora arrestati.In carcere sono finiti Armando "Lallà" Di Silvio, 52 anni; Angela "Stella" Di Silvio, 26 anni; Ferdinando Pupetto Di Silvio, 29 anni; Genoveffa Sara Di Silvio, 23 anni; Gianluca "Bruno" Di Silvio, 22 anni; Giulia Di Silvio, 23 anni; Samuele Di Silvio, 28 anni; Francesca "Gioia" De Rosa, 20 anni; Sabina "Purì" De Rosa, 51 anni; Federico "Ico" Arcieri, 21 anni; Daniele Coppi, 32 anni;Mohamed Jandoubi, 31 anni; Hacene "Hassan" Ounissi, 35 anni; Agostino "Balò" Riccardo, 35 anni; Valentina Travali, 31 anni; Daniele Alfonsi, 56 anni; Massimiliano Alfonsi, 50 anni; Ismail El Ghayesh, 21 anni; Gianfranco Mastracci, 33 anni; Matteo Lombardi, 33 anni; Daniele "Canarino" Sicignano 29 anni. Agli arresti domiciliari Tiziano Cesari, 56 anni; Gianluca D'Amico, 23 anni; Antonio "Marcello", Fusco 55 anni; Francesca Zeoli, 33 anni.