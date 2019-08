Cena e fuga dal ristorante senza pagare. Ma il ristoratore lo rintraccia grazie ai Social

Mercoledì 28 Agosto 2019, 22:23

È successo lunedì sera a, presso il ristorante. Una cena di lusso e una fuga in scooter da film, senza pagare il conto: così due ragazzi hanno ben pensato di scappare dopo aver mangiato in grande stile a spese di, ristoratore del posto.> Leggi ancheSono con cui i ristoratori hanno dovuto imparare a fare i conti.però, a differenza d'altri, ha deciso di non perdersi d'animo e ha cominciato ad indagare per acciuffare i colpevoli. Dopo aver recuperato delle foto dei due colpevoli, scattate dal tavolo accanto dove si stava festeggiando un compleanno, il ristoratore le ha pubblicate sucon il volto oscurato, raccontando la vicenda.La foto dei furfanti è stata fatta circolare anche in privato nell’ambiente della ristorazione pontina e qualche ristoratore amico di Gianluca li ha immediatamente riconosciuti perché erano fuggiti senza pagare anche in altri locali. Il proprietario, dopo aver denunciato la vicenda sui social, è riuscito sempre tramite questi a rintracciare uno degli autori della truffa che, in maniera poco furba, aveva anche postato foto della serata suIl ragazzo, vistosi a quel punto alle strette, ha chiesto scusa e ha saldato il conto col ristoratore per evitare di essere denunciato.