Cadavere in un camion frigo: trovato il corpo di un trentenne. Probabile morte per asfissia

Una scoperta agghiacciante in provincia di Latina, dove nel tardo pomeriggio di oggi è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di circa 30 anni all'interno di un camion frigo carico di frutta.

Leggi anche > Perugia, schianto tra due auto: la piccola Priscilla muore a quattro anni. Gravissima la madre

È accaduto nella strada del Tomarone, a Pontinia. Sul corpo dell'uomo, di nazionalità tunisina, non sono stati riscontrati segni di violenza e l'ipotesi principale sarebbe quella di una morte per asfissia. Sul caso indagano i carabinieri di Latina che non escludono possa trattarsi di un migrante, intrufolatosi nel container caricato a Civitavecchia dal conducente del tir, ignaro di tutto. La scoperta, poche ore fa nella sede dell'azienda di logistica, è avvenuta solo al momento di scaricare la merce.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA